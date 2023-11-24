Китай разрешил безвизовый въезд для граждан шести стран

Китай временно предоставит безвизовый въезд гражданам Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Испании и Малайзии в новой попытке активизировать туризм и оживить восстановление своей экономики после пандемии COVID-19. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Цитата С 1 декабря 2023 года по 30 ноября 2024 года гражданам этих стран, которые въезжают в КНР на срок не более 15 дней с деловыми и туристическими целями, для посещения родственников и друзей или транзита будет не нужна виза, - сообщила в пятницу пресс-служба МИД Китая.

В последнее время Китай принимает меры, включая восстановление международных авиамаршрутов, чтобы возродить свой туристический сектор после трех лет строгих мер в отношении COVID-19, которые в основном закрыли его границы для внешнего мира.

Правительство также стремится восстановить свой имидж в мире после недоразумений со многими западными странами по различным вопросам, включая COVID, права человека, Тайвань и торговлю.

Требования тестов на коронавирус для тех, кто въезжает в Китайскую народную республику, были сняты в августе.

В ноябре Пекин добавил Норвегию в список 54 стран, граждане которых имеют право на безвизовый транзит через Китай.

Дополнение

Недавний опрос Pew Research Center в 24 странах показал, что взгляды на Китай были в целом негативными: 67% респондентов выразили негативные взгляды. Большая часть опрошенных заявили, что Китай вмешивался в дела других стран и не учитывал их интересы.

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