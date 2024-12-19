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КИТ Group объявила о запуске инвестиционного подразделения KИT Invest

КИТ Group объявила о запуске инвестиционного подразделения KИT Invest

Киев  •  УНН

 • 5438 просмотра

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Международная FinTech-компания KИТ Group объявила о создании инвестиционного подразделения KИТ Invest. Новое направление будет предлагать клиентам классические и инновационные инвестиционные инструменты, включая смарт-контракты и токенизированные активы.

KИT Group, международная мультисервисная продуктовая FinTech-компания, одним из флагманских направлений деятельности которой является обмен валют, заявила о запуске инвестиционного подразделения – KИT Invest, передает УНН.

"Развитие инвестиционного направления отражает большую трансформацию и масштабирование бизнеса группы, включающие расширение спектра финансовых услуг, запуск новых цифровых продуктов и сервисов. Создание КИТ Invest стало закономерным продолжением деятельности группы в сфере предоставления клиентам консультаций по разработке кастомизированных индивидуальных инвестиционных стратегий", — сообщила пресс-служба KИT Group.

В сообщении говорится, что компания определяет развитие инвестиционного бизнеса как одну из важнейших составляющих своей стратегической трансформации. Инвестиционное направление КИТ Invest должно расширить спектр финансовых сервисов для клиентов группы и создать уникальные возможности инвестирования в надежные инструменты для сохранения сбережений, управления частным капиталом и получения инвестиционного дохода с проверенным партнером.

"Инвестиционные сервисы от профильной компании KИT Invest пополнят линейку других финансовых услуг в рамках KИT Group, среди которых финансовые транзакции и валютные операции, консультации по управлению частным капиталом и по работе с цифровыми платформами и активами. KИT Invest предлагает клиентам современные выгодные решения для управления капиталом и приумножения сбережений. В портфель инвестиционных продуктов KИT Invest войдут как классические инструменты, так и инновационные решения, включая смарт-контракты на основе блокчейн-технологий и токенизированные инвестиционные активы", — раскрыли в компании подробности о расширении инвестиционных возможностей.

Как уточняет в своей публикации Forbes Ukraine, выход на рынок КИТ Invest ранее был анонсирован в интервью руководства КИТ Group. "В них зафиксировано стремление КИТ Group создать интегрированную экосистему финансовых сервисов, которая будет включать не только обмен валют, но и инвестиционные возможности для клиентов, — пишет Forbes Ukraine. — Среди других подробностей о трансформации и масштабировании бизнеса КИТ Group также сообщили о запланированном на ближайшую перспективу запуске мобильного приложения KYTApp, которое будет включать вместе с традиционными для группы финансовыми услугами также инвестиционные сервисы".

KИT Group имеет широкую национальную сеть из более чем 90 представительств в 29 крупнейших городах Украины, что позволит широкому кругу инвесторов разного профиля получить доступ к современным инструментам управления капиталом и его приумножения.

Первое официальное представление KИT Invest состоялось в начале декабря в Лондоне. Там инвестиционный дивизион KИT Group выступил партнером Ukrainian Investment Roadshow совместно с украинским посольством в Соединенном Королевстве, British Chamber of Commerce, Европейской бизнес-ассоциацией (EBA), AmCham. Мероприятие является постоянно действующей платформой для взаимодействия с международными инвесторами Украины, собирающей ведущих представителей украинского и международного инвестиционного сообщества, среди которых представители Международной финансовой корпорации группы Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Международного инвестиционного банка Morgan Stanley и Лондонской фондовой биржи.

KИT Group — один из крупнейших операторов рынка обмена валют, который по данным Национального банка Украины имеет лидерские позиции в отрасли по уплаченным налогам, размеру капитала и успешности бизнеса по финансовому результату.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
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ukrainaУкраина
londonЛондон