Кишинев и Москва обсудят вывод российских войск с территории Молдовы
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Во время визита в Москву министр иностранных дел Молдовы Нику Попеску обсудит с главой МИД России Сергеем Лавровым вывод войск РФ из Приднестровья, ситуацию с боеприпасами в Колбасной и стабилизацию отношений Молдовы и России, передает УНН с ссылкой на МИД Республики Молдова.
"Глава МИД Молдовы подтвердит необходимость безоговорочного и полного вывода российских военных и боеприпасов с территории Республики Молдова", - сказано в сообщении министерства иностранных дел Молдовы.
Отметим, что визит молдавского представителя в Москву состоится 11 сентября.
Напомним, Россия не обсуждает вопрос вывода своих войск из Приднестровья.