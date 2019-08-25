Росія не обговорює питання виведення своїх військ з Придністров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Росія не ставила під сумнів продовження присутності свого контингенту в Придністров'ї. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу в час свого візиту в Молдову, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
"Якщо говорити про миротворчість, ми його ніколи під питання не ставили і ставити не збираємося", - сказав Шойгу.
Шойгу вважає, що російський контингент справляється із завданням підтримки миру.
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Оперативна група російських військ у Придністров'ї (ОГРВ - колишня 14-а гвардійська армія) - об'єднання Збройних сил Російської Федерації, дислоковане з 1995 року на лівому березі річки Дністер в непідконтрольному Кишиневу регіоні.
За різними оцінками там постійно перебуває близько 1,5 тисяч російських військових.
Не один раз представники влади Молдови піднімали питання про виведення російських військ з цієї території.