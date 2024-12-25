Кировоградская область: враг целился по критической инфраструктуре, есть последствия - ОВА
Киев • УНН
В результате вражеской атаки на Кировоградщине произошел пожар газовой трубы и повреждены окна в домах. Пострадавших и погибших нет, все службы работают на месте.
В Кировоградской области во время массированной атаки рф под прицелом врага оказалась критическая инфраструктура, есть последствия, сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Тяжелые ночь и утро для Украины. Очередная массированная вражеская атака. Под прицелом врага - критическая инфраструктура, в том числе и у нас, на Кировоградщине. К сожалению, в отдельных громадах есть последствия. Так, произошел пожар газовой трубы возле частного домовладения. Также повреждены окна в домах. Обошлось без погибших и травмированных", - написал Райкович.
По его словам, все службы работают. Остальная информация уточняется.
Враг снова массированно атакует энергетику - министр25 дек. 2024, 05:53 • 14530 просмотров