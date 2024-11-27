Кипр отозвал "золотые паспорта" у российских миллиардеров из списка Forbes

Кипрское издание Politis опубликовало список из 77 фамилий, лишенных паспортов островного государства. Об этом УНН пишет со ссылкой на ВВС.

Детали

В списке лишенных гражданства иностранцев есть Олег Дерипаска, Алексей Кузьмичев, Михаил Гуцериев, Игорь Кесаев, Александр Пономаренко, Вадим Мошкович, Сергей Ломакин. Их полные тезки - фигуранты российского списка миллиардеров Forbes за 2024 год.

Также в списке упомянуты Александр Железняк, вероятно, это бывший владелец "пробизнесбанка"), а также Михаил Юревич, вероятно, экс-губернатор челябинской области.

Основания, по которым было принято это решение, не указываются. Причиной отзыва может стать предоставление ложной информации, несоблюдение условий натурализации или уголовное дело против инвестора, получившего гражданство.

Вместе с ними гражданства Кипра лишены и члены их семей, получившие кипрские паспорта одновременно с ними.

Напомним

Крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus с начала полномасштабного вторжения россии в Украину закрыл банковские счета семи тысяч россиян после начала войны рф против Украины, всего закрыто 20 тысяч счетов.

Кипр лишил гражданства Коломойского и еще 7 человек