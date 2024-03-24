Кипер рассказал, будет ли пляжный сезон в Одесской области этим летом
Киев • УНН
Одесская областная государственная администрация планирует открыть пляжный сезон в этом году, если позволят военные и погодные условия, обеспечив безопасные места для оздоровления людей на море, как это было сделано в прошлом году, когда было открыто шесть проверенных пляжей возле приютов.
Одесская облгосадминистрация планирует открыть пляжный сезон в этом году, при наличии благоприятной военной и погодной ситуаций. Об этом в интервью "Главком" рассказал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.
Сложно удержать людей миллионного города, чтобы они удержались и не пошли на море. Если в этом году будет военная и погодная ситуация позволять оздоровиться людям на море - мы будем стараться для этого сделать безопасные места
К вопросу открытия пляжного сезона в этом году Одесская облгосадминистрация подойдет взвешенно, продолжил Кипер.
В прошлом году мы открыли сезон, если не ошибаюсь, в середине августа, когда уровень воды спал после подрыва дамбы Херсонской ГЭС. Мы понимали, что не можем остановить поток людей, который в Одессе был тогда. Чтобы их обезопасить мы открыли шесть пляжей, которые регулярно обследовали и приглашали туда семьи наших военных для оздоровления. То есть мы пригласили людей только на те пляжи, которые обследовали и которые неподалеку от укрытий расположены
Он напомнил, что несмотря на опасения, ни одного инцидента на официально открытых пляжах в прошлом году не было.
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Кипер рассказал, будет ли пляжный сезон в Одесской области этим летом
Одесская областная государственная администрация планирует открыть пляжный сезон в этом году, если позволят военные и погодные условия, обеспечив безопасные места для оздоровления людей на море, как это было сделано в прошлом году, когда было открыто шесть проверенных пляжей возле приютов.
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