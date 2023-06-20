"Кино ради Победы!": в рамках тура фильмы показали уже в 21 области

Детали

Так, на этот раз «Национальный тур «Кино ради Победы!» состоялся в Винницкой области, на территории Тростянецкой громады. Мероприятие посетило несколько сотен жителей громады и ее гостей.

В рамках кинопоказа была представлена лента украинского кинорежиссера Ахтема Сеитаблаева «Мирный 21». Кинолента снята на основе реальных событий. Она рассказывает об отряде пограничников, который летом 2014 года первым принял атаку российских захватчиков.

«В фильме я играю роль героя, до сих пор действующего офицера – начальника Госпогранслужбы. Играю роль великого человека, поэтому я очень старался не промахнуться», - комментирует исполнитель главной роли киноленты Андрей Саминин.

Отметим, что национальный тур «Кино ради Победы!» реализуется по инициативе Офиса Президента, Госкино, Ассоциации «Смотри украинское!», а также отдельных подразделений ВСУ и Национальной гвардии.

Идея тура «Кино ради Победы!» возникла в конце июня, а сам тур был начат всего через 6 недель - 6 августа 2022 года в воинской части Национальной гвардии, в Винницкой области.

Воплощение проекта стало возможным благодаря партнерству реализаторов тура с благотворительным фондом «МХП-Громаді».

«Как и раньше, «МХП-Громаді» воплощает в жизнь много проектов, направленных на развитие громад. И один из таких проектов - национальный всеукраинский тур «Кино ради победы!», который направлен на поддержку как ВПЛ, так и жителей, которые жили и остаются жить в наших громадах», - комментирует менеджер национальных проектов Благотворительного фонда «МХП-Громаді» Светлана Мигаль.

Добавим, что именно при содействии БФ «МХП-Громаді» удалось изготовить специальный киномобиль, который позволяет транслировать фильмы под открытым небом, даже в неприспособленных для этого местах.

Всего в рамках тура «Кино ради победы!» состоялось почти тысяча триста кинопоказов в двадцать одной области Украины. Это уже третий этап тура, который должен завершиться в октябре этого года.