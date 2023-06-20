"Кіно заради Перемоги!": у межах туру фільми показали вже в 21 області
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Національний всеукраїнський тур «Кіно заради перемоги!» продовжує мандрувати країною. У межах туру фільми показали вже в 21 області. Останній кінопоказ відбувся у суботу, 17 червня. Захід відвідав кореспондент
УНН.
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Так, цього разу «Національний тур «Кіно заради Перемоги!» відбувся на Вінниччині, на території Тростянецької громади. Захід відвідало кілька сотень жителів громади та її гостей.
В рамках кінопоказу було презентовано стрічку українського кінорежисера Ахтема Сеітаблаєва «Мирний 21». Кінострічка відзнята на основі реальних подій. Вона розповідає про загін прикордонників, який влітку 2014 року першим прийняв атаку російських загарбників.
«У фільмі я граю роль героя, досі діючого офіцера – начальника Держприкордонслужби. Граю роль великої людини, тому я дуже намагався не схибити», - коментує виконавець головної ролі кінострічки Андрій Самінін.
Зазначимо, що національний тур «Кіно заради Перемоги!» реалізується за ініціативи Офісу Президента, Держкіно, Асоціації «Дивись українське!», а також окремих підрозділів ЗСУ та Національної гвардії.
Ідея туру «Кіно заради Перемоги!» виникла наприкінці червня, а сам тур було розпочато всього через 6 тижнів - 6 серпня 2022 року у військовій частині Національної гвардії, у Вінницькій області.
Втілення проекту стало можливим завдяки партнерству реалізаторів туру з благодійним фондом «МХП-Громаді».
«Як і раніше, «МХП-Громаді» втілює у життя багато проектів, спрямованих на розвиток громад. І один з таких проектів є національний всеукраїнський тур «Кіно заради перемоги!», який спрямований на підтримку як ВПО, так і мешканців, які жили і залишаються жити в наших громадах», - коментує менеджер національних проектів Благодійного фонду «МХП-Громаді» Світлана Мигаль.
Додамо, що саме за сприяння БФ «МХП-Громаді» вдалося виготовити спеціальний кіномобіль, який дозволяє транслювати фільми просто неба, навіть у непристосованих для цього місцях.
Загалом в рамках туру «Кіно заради перемоги!» відбулося майже тисяча триста кінопоказів у двадцять одній області України. Це вже третій етап туру, який має завершитись у жовтні цього року.