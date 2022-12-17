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Число жертв оползня в Малайзии достигло 24: нашли тело девочки

Киев • УНН

 • 562231 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Число погибших в результате оползня на территорию кемпинга в Малайзии увеличилось до 24 человек - трагедия унесла жизнь еще одной девочки, сообщает УНН со ссылкой на New Straits Times.

Детали

В полиции сообщили, что поисково-спасательная группа (SAR) обнаружила тело девочки на территории кемпинга на органической ферме в Батанг-Кали. Тело жертвы было доставлено в больницу для вскрытия и опознания ее ближайшими родственниками.

Продолжается поиск еще девяти пропавших без вести.

Ранее сегодня в пожарно-спасательном управлении Селангора сообщили, что поисково-спасательная группа прочесала 40 процентов площади оползня.

Однако там признали, что шансы найти выживших были "очень малы".

Полиция Селангора начала расследование в отношении владельца кемпинга, у которого не было лицензии на ведение бизнеса. Лицензии были только для органического земледелия.

Дополнение

Семьи спали в своих палатках в кемпинге, когда около 3:00 16 декабря произошел оползень. Руководители фермы заявили, что на ночлег зарегистрировались не менее 30 детей и 51 взрослый.

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