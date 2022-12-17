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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Кількість жертв зсуву ґрунту в Малайзії досягла 24: знайшли тіло дівчинки

Кількість жертв зсуву ґрунту в Малайзії досягла 24: знайшли тіло дівчинки

Київ • УНН

 • 562231 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Кількість загиблих внаслідок зсуву ґрунту на територію кемпінгу в Малайзії збільшилася до 24 осіб - трагедія забрала життя ще однієї дівчинки, повідомляє УНН з посиланням на New Straits Times.

Деталі

У поліції повідомили, що пошуково-рятувальна група (SAR) виявила тіло дівчинки на території кемпінгу на органічній фермі у Батанг-Калі. Тіло жертви було доставлено до лікарні для розтину та упізнання її найближчими родичами.

Продовжується пошук дев'яти зниклих безвісти.

Раніше сьогодні у пожежно-рятувальному управлінні Селангора повідомили, що пошуково-рятувальна група прочесала 40 відсотків площі зсуву ґрунту.

Однак там визнали, що шанси знайти тих, хто вижив, були "дуже малі".

Поліція Селангора розпочала розслідування щодо власника кемпінгу, який не мав ліцензії на ведення бізнесу. Ліцензії були лише для органічного землеробства.

Доповнення

Сім'ї спали у своїх наметах у кемпінгу, коли близько 3:00 16 грудня стався зсув. Керівники ферми заявили, що на нічліг зареєструвалися не менше ніж 30 дітей та 51 дорослий.

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