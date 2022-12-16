Оползень в Малайзии: по меньшей мере 19 отдыхающих погибли, есть пропавшие без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. По меньшей мере 19 человек, включая детей, погибли в результате оползня, обрушившегося на кемпинг в малайзийском штате Селангор, пишет УНН со ссылкой на BBC.
Детали
Семьи спали в своих палатках, когда около 3:00 пятницы на ферме в поселке Батанг Кали произошел оползень. Руководители фермы заявили, что на ночлег зарегистрировались не менее 30 детей и 51 взрослый.
Сотни спасателей всю пятницу провели в поисках выживших. Местные СМИ сообщили, что власти Малайзии заявили, что 14 человек все еще числятся пропавшими без вести, и что около 700 официальных лиц участвуют в поисково-спасательных работах.
Пожарная служба Малайзии сообщила, что среди погибших было как минимум четверо детей.
Согласно сообщению New Straits Times, там находились более 20 учителей начальных классов и члены их семей.
Министр развития местного самоуправления Нга Кор Мин сообщил, что кемпинг работал незаконно. Нга также сказал, что он приказал немедленно закрыть все кемпинги "высокого риска" - расположенные вдоль рек, водопадов и склонов холмов - по всей стране на семь дней.
Дополнение
Ранее было известно о 13 погибших.