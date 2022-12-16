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Зсув грунту у Малайзії: щонайменше 19 людей на відпочинку загинули, є зниклі безвісти

Зсув грунту у Малайзії: щонайменше 19 людей на відпочинку загинули, є зниклі безвісти

Київ • УНН

 • 544088 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Щонайменше 19 людей, включаючи дітей, загинули внаслідок зсуву грунту, що обрушився на кемпінг у малайзійському штаті Селангор, пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Сім'ї спали у своїх наметах, коли близько 3:00 п'ятниці на фермі у селищі Батанг Калі стався зсув. Керівники ферми заявили, що на нічліг зареєструвалися не менше ніж 30 дітей та 51 дорослий.

Сотні рятувальників усю п'ятницю провели у пошуках тих, хто вижив. Місцеві ЗМІ повідомили, що влада Малайзії заявила, що 14 осіб все ще вважаються зниклими безвісти, і що близько 700 офіційних осіб беруть участь у пошуково-рятувальних роботах.

Пожежна служба Малайзії повідомила, що серед загиблих було щонайменше четверо дітей.

Згідно з повідомленням New Straits Times, там перебувало понад 20 вчителів початкових класів та члени їхніх сімей.

Міністр розвитку місцевого самоврядування Нга Кор Мін повідомив, що кемпінг працював незаконно. Нга також сказав, що він наказав негайно закрити всі кемпінги "високого ризику" - розташовані вздовж річок, водоспадів та схилів пагорбів - по всій країні на сім днів.

Доповнення

Раніше було відомо про 13 загиблих.

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