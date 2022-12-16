В Малайзии произошел оползень: 13 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. В малайзийском штате Селангор произошел оползень. Известно о 13 погибших, остальные остались под завалом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
По данным властей, по меньшей мере 13 человек погибли, а остальные остались под завалом в результате оползня, произошедшего в малайзийском штате Селангор около 2:00 по местному времени.
Руководитель пожарно-спасательного департамента штата Селангор Норазам Хамис сказал, что ведутся поисково-спасательные работы. 60 человек удалось спасти.
Отмечается, что национальное агентство Малайзии по ликвидации последствий стихийных бедствий позже сообщило в социальных сетях, что предположительно 92 человека оказались под завалами.
Тем временем премьер-министр Анвар Ибрагим приказал всем соответствующим государственным органам провести тщательные и систематические поисково-спасательные работы.
По словам метеорологов, в стране ожидается северо-восточный муссон, который длится с ноября по март с сильными дождями в нескольких штатах, включая Селангор.
Дополнение
По меньшей мере 27 человек погибли, когда оползень обрушился на дорогу на северо-западе Колумбии, заблокировав людей в автобусе и других транспортных средствах.