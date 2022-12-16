У Малайзії стався зсув ґрунту: 13 людей загинуло
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. У малайзійському штаті Селангор стався зсув ґрунту. Відомо про 13 загиблих, інші залишилися під завалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.
Деталі
За даними влади, щонайменше 13 людей загинули, а інші залишилися під завалом внаслідок зсуву, який стався в малайзійському штаті Селангор близько 2:00 за місцевим часом.
Керівник пожежно-рятувального департаменту штату Селангор Норазам Хаміс сказав, що ведуться пошуково-рятувальні роботи. 60 людей вдалося врятувати.
Зазначається, що національне агентство Малайзії з ліквідації наслідків стихійних лих пізніше повідомило в соціальних мережах, що імовірно 92 людини опинилися під завалом.
Тим часом прем'єр-міністр Анвар Ібрагім наказав усім відповідним державним органам провести ретельні та систематичні пошуково-рятувальні роботи.
Наразі, за словами метеорологів, e країні очікується північно-східний мусон, який триває з листопада по березень із сильними дощами в кількох штатах, включаючи Селангор.
Доповнення
Щонайменше 27 людей загинули, коли зсув обрушився на дорогу на північному заході Колумбії, заблокувавши людей в автобусі та інших транспортних засобах.