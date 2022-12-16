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У Малайзії стався зсув ґрунту: 13 людей загинуло

У Малайзії стався зсув ґрунту: 13 людей загинуло

Київ • УНН

 • 541406 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. У малайзійському штаті Селангор стався зсув ґрунту. Відомо про 13 загиблих, інші залишилися під завалом. Про це повідомляє УНН з посиланням на Xinhua.

Деталі

За даними влади, щонайменше 13 людей загинули, а інші залишилися під завалом внаслідок зсуву, який стався в малайзійському штаті Селангор близько 2:00 за місцевим часом.

Керівник пожежно-рятувального департаменту штату Селангор Норазам Хаміс сказав, що ведуться пошуково-рятувальні роботи. 60 людей вдалося врятувати.

Зазначається, що національне агентство Малайзії з ліквідації наслідків стихійних лих пізніше повідомило в соціальних мережах, що імовірно 92 людини опинилися під завалом. 

Тим часом прем'єр-міністр Анвар Ібрагім наказав усім відповідним державним органам провести ретельні та систематичні пошуково-рятувальні роботи.

Наразі, за словами метеорологів, e країні очікується північно-східний мусон, який триває з листопада по березень із сильними дощами в кількох штатах, включаючи Селангор.

Доповнення

Щонайменше 27 людей загинули, коли зсув обрушився на дорогу на північному заході Колумбії, заблокувавши людей в автобусі та інших транспортних засобах. 

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