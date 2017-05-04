Число жертв взрыва на шахте в Иране возросло до 35 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В результате взрыва на угольной шахте на севере Ирана, который произошел в среду, погибли по меньшей мере 35 человек, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Местные чиновники заявили, что взрыв произошел из-за чрезмерного скопления газа. Также сообщается, что по меньшей мере 25 человек были госпитализированы в результате вдыхания газа при проведении спасательных работ после взрыва.
Известно, что на поверхность уже подняты тела 22 погибших. Президент Хассан Рухани обязал правительство использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы спасти тех, кто еще находится под завалами.
Кроме того, в провинции, где произошел взрыв, объявлено три дня траура.
Как сообщал УНН, взрыв произошел в угольной шахте в Иране.