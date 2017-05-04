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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Кількість жертв вибуху на шахті в Ірані зросла до 35 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Внаслідок вибуху на вугільній шахті на півночі Ірану, що стався у середу, загинули щонайменше 35 осіб, передає УНН з посиланням на Associated Press.

Кількість жертв вибуху на шахті в Ірані зросла до 35 осіб

Місцеві чиновники заявили, що вибух стався через надмірне скупчення газу. Також повідомляється, що щонайменше 25 осіб було госпіталізовано внаслідок вдихання газу при проведенні рятувальних робіт після вибуху.

Наразі відомо, що на поверхню уже піднято тіло 22 загиблих. Президент Хассан Рухані зобов’язав уряд використовувати всі наявні ресурси, щоб врятувати тих, хто досі перебуває під завалами.

Крім того, у провінції, де стався вибух, оголошено три дні жалоби.

Як повідомляв УНН, вибух стався у вугільній шахті на північному заході Ірану.

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