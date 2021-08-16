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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне
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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне

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2 марта, 18:35 • 139639 просмотра

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Число жертв наводнений на севере Турции достигло 70

Число жертв наводнений на севере Турции достигло 70

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 августа. УНН. В результате наводнений на черноморском побережье Турции погибли 70 человек. Об этом сообщает Управление по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) при правительстве Турции, данные которого приводит Anadolu, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, в провинции Кастамону погибли 60 человек.

В провинции Синоп жертвами стихии стали 9 человек, еще один человек погиб в провинции Бартын.

По состоянию на 00:30 курс лечения в медучреждениях продолжали 8 человек, пострадавших во время стихийного бедствия.

Дополнение

Проливные дожди на севере Турции 11 августа спровоцировали селевые потоки, оползни и наводнения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от наводнения районы зоной стихийного бедствия.

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