Жертв повеней на півночі Туреччини побільшало до 70

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. У результаті повеней на чорноморському узбережжі Туреччини загинули 70 людей. Про це повідомляє Управління із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD) при уряді Туреччини, дані якого наводить Anadolu, пише УНН.

Деталі

Згідно з повідомленням, в провінції Кастамону загинули 60 осіб.

У провінції Синоп жертвами стихії стали 9 осіб, ще одна людина загинула в провінції Бартин.

Станом на 00:30 курс лікування у медзакладах продовжували 8 осіб, які постраждали під час стихійного лиха.

Доповнення

Проливні дощі на півночі Туреччини 11 серпня спровокували селеві потоки, зсуви та повені. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив постраждалі від повені райони зоною стихійного лиха.

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