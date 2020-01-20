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Число погибших в результате ракетного обстрела в Йемене возросло до 83 человек

Киев • УНН

 • 9207 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В результате ракетного удара в йеменской провинции Мариб 18 января погибли по меньшей мере 83 военнослужащих правительственной армии. Еще 148 человек получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW и AFP.

Число погибших в результате ракетного обстрела в Йемене возросло до 83 человек

Ракета попала в мечеть во время вечерней молитвы в военном лагере, расположенном в 170 километрах от Саны. Эта масштабная атака стала первой в Йемене за последние относительно спокойные месяцы.

Президент страны Мансур Хади обвинил в нападении повстанцев хусит, сообщил в воскресенье, 19 января.

"Позорные действия отрядов хусит, несомненно, подтверждают их нежелание достичь мира, поскольку они не знают ничего, кроме смерти и уничтожения, и является дешевым инструментом Ирана в регионе", - заявил он. Хуситы пока не взяли на себя ответственность за ракетный удар и его последствия.

Напомним, нападение в Марибе совершенное на следующий день после того, как поддерживаемые коалицией во главе с Саудовской Аравией правительственные силы начали масштабную операцию против хусит в регионе нахамить, к северу от Саны.

Война в Йемене продолжается с 2014 года. Вооруженное противостояние в стране обострилось с весны 2015 года, когда в конфликт вмешалась коалиция арабских государств во главе с Саудовской Аравией. Шиитских повстанцев хусит поддерживает Иран, а администрацию президента Хади - арабский коалиция во главе с Саудовской Аравией. С тех пор войска коалиции регулярно наносят удары с воздуха по позициям хусит. В гражданской войне в стране, по данным ООН, погибли уже более 10 000 человек.

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