Количество погибших в результате крушения поезда увеличилось до 36

КИЕВ. 22 января. УНН. В ночь на 22 января в Индии сошел с рельсов поезд. В результате аварии 13 из 22 вагонов получили повреждение. Жертвами инцидента стали 36 человек и 56 пострадали, количество погибших продолжает расти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал NDTV.