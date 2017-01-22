Кількість загиблих внаслідок катастрофи поїзда в Індії збільшилася до 36
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. У ніч на 22 січня в Індії зійшов з рейок поїзд. В результаті аварії 13 з 22 вагонів були понівеченими. Жертвами інциденту стали 36 осіб і 56 постраждали, кількість загиблих продовжує зростати. Про це УНН повідомляє із посиланням на телеканал NDTV.
Локомотив зійшов з рейок в індійському місті Візіанагарам, неподалік від станції Кунер.
Поїзд прямував в Бхубанешвар з міста Джагдалпур.
Причини аварії встановлюються, влада обіцяла виплатити грошову компенсацію сім’ям загиблих.