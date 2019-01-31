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Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 110 человек

Число погибших при прорыве дамбы в Бразилии увеличилось до 110 человек

Киев  •  УНН

 • 13756 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии на прошлой неделе, возросло до 110 человек. Об этом сообщил подполковник Флавиу Годинью, представитель гражданской обороны штата Минас-Жерайс, передает УНН со ссылкой на телеканал Globo.

“Число погибших (на данный момент) составляет 110 человек, личности 71 из них установлены”, — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал в прямом эфире телеканал Globo. Ранее сообщалось о 99 жертвах ЧП. Годинью добавил, что еще 238 человек числятся пропавшими без вести.

Не менее 108 человек лишились своих домов. В настоящий момент спасательные работы на месте трагедии продолжаются. Однако представители гражданской обороны предупредили, что шансы найти выживших практически отсутствуют.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась в минувшую пятницу в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Бразильская горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

Напоминаем, по делу о прорыве дамбы в Бразилии арестованы 5 человек.

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