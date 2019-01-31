Кількість загиблих при прориві дамби в Бразилії збільшилася до 110 осіб

“Число загиблих (на даний момент) становить 110 осіб, особи 71 з них встановлені”, — сказав він на прес-конференції, яку транслював в прямому ефірі телеканал Globo. Раніше повідомлялося про 99 жертви НП. Годін додав, що ще 238 осіб вважаються зниклими без вести.

Не менш 108 осіб втратили свої домівки. На даний момент рятувальні роботи на місці трагедії тривають. Однак представники цивільної оборони попередили, що шанси знайти живих практично відсутні.

Дамба, що стримувала воду з відходами металургійної промисловості, зруйнувалася в минулу п’ятницю в муніципалітеті Брумадінью штату Мінас-Жерайс. Жителі довколишніх будинків були евакуйовані, кілька будівель було зруйновано потоками бруду. Бразильська гірничодобувна компанія Vale, якій належала дамба, оголосила про намір відмовитися від використання 10 аналогічних споруд з міркувань безпеки.

Нагадуємо, у справі щодо прориву дамби в Бразилії заарештовано 5 осіб.