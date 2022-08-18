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Число случаев коронавируса в мире упало на 24%, смертность в Азии растет - ВОЗ

Киев • УНН

 • 186687 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, опубликованному в четверг, количество новых случаев коронавируса, зарегистрированных во всем мире, сократилось почти на четверть за последнюю неделю, тогда как смертность снизилась на 6%, но все же была выше в некоторых частях Азии, информирует УНН.

Число случаев коронавируса в мире упало на 24%, смертность в Азии растет - ВОЗ

Детали

Агентство здравоохранения ООН заявило, что на прошлой неделе было зарегистрировано 5,4 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 24% меньше, чем на предыдущей неделе. Количество случаев инфекции упали во всем мире, в том числе почти на 40% в Африке и Европе и на треть на Ближнем Востоке. Смертность от COVID выросла в Западной части Тихого океана и Юго-Восточной Азии на 31% и 12% соответственно, но снизилась или осталась стабильной во всех других странах.

На брифинге для прессы в среду генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что количество зарегистрированных смертей от коронавируса за последний месяц выросло на 35%, и отметил, что за последнюю неделю было зарегистрировано 15 000 смертей.

Контекст

В четверг консультативная группа ВОЗ по вакцинам впервые рекомендовала людям, наиболее уязвимым к COVID-19, в том числе пожилым людям, с сопутствующими заболеваниями и работникам здравоохранения, сделать вторую бустерную прививку. Многие другие учреждения здравоохранения стран мира сделали ту же рекомендацию несколько месяцев назад.

Группа экспертов также заявила, что она оценила данные о вакцинах Pfizer-BioNTech и Moderna для молодых людей и заявила, что дети и подростки относятся к группе с самым низким приоритетом для вакцинации, поскольку у них гораздо меньше шансов заболеть тяжелым заболеванием.

Добавим

Ранее на этой неделе британские власти одобрили обновленную версию вакцины Moderna против COVID-19, нацеленную на вариант Омикрон, а правительство Великобритании объявило, что она будут предлагаться людям старше 50 лет, начиная со следующего месяца.

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