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Количество мошеннических сайтов выросло почти в 5 раз - эксперты

Количество мошеннических сайтов выросло почти в 5 раз - эксперты

Киев • УНН

 • 7113 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. За прошлый год количество мошеннических ("фишинговых") сайтов выросло в более чем 4,5 раза. Об этом сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем, передает УНН со ссылкой на ВВС.

В частности, по данным ассоциации, большинство таких веб-ресурсов выдают себя за сайты пополнения мобильных счетов или денежных переводов с карты на карту.

В прошлом году было выявлено 174 мошеннических сайта (в 2015 г. - 38).

Такие ресурсы или утверждают, что они якобы новые платежные сервисы, или маскируются под уже известные сайты услуг (например, эксперты обнаружили 62 "зеркала" одного из самых популярных сервисов), учреждений (в частности "Укрпочты") или банков.

"Цель же всех "фишинговых" веб-ресурсов одна - заставить пользователя оставить реквизиты своей карты. Для этого на мошенническом сайте создается платежная форма, в которую желающий пополнить мобильный или сделать денежный перевод вносит данные своей карты. Операция может не иметь успеха, но реквизиты карты остаются в руках мошенников", - предупреждают в ассоциации.

"Некоторые мошеннические веб-ресурсы работают по другой схеме: на сайте "для осуществления денежных переводов" установлено ​​программа, которая подменяет номер карты получателя номером карты мошенников. В итоге, перевод действительно происходит, причем именно на указанную отправителем сумму, но деньги получает преступник", - добавляют эксперты по борьбе с кибермошенничеством.

Они отмечают, что не следует вводить на сомнительных сайтах следующие реквизиты: номер карты, срок ее действия, трехзначный код (код CVV2/CVС2), код из полученных банковских SMS.

В Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем призвали пользователей сообщать о подозрительных ресурсах.

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