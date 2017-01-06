Кількість шахрайських сайтів зросла майже у 5 разів - експерти
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. За минулий рік кількість шахрайських ("фішингових") сайтів зросла у більше ніж 4,5 рази. Про це повідомили в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем, передає УНН із посиланням на ВВС.
Зокрема, за даними асоціації, більшість таких веб-ресурсів видають себе за сайти поповнення мобільних рахунків або грошових переказів з картки на картку.
У минулому році було виявлено 174 шахрайських сайтів (у 2015 р. - 38).
Такі ресурси або стверджують, що вони начебто нові платіжні сервіси, або ж маскуються під вже відомі сайти послуг (наприклад, експерти виявили 62 "дзеркала" одного з найпопулярніших сервісів), установ (зокрема "Укрпошти") чи банків.
"Мета ж усіх "фішингових" веб-ресурсів одна - змусити користувача залишити реквізити своєї картки. Для цього на шахрайському сайті створюється платіжна форма, в яку бажає поповнити мобільний або зробити грошовий переказ вносить дані своєї карти. Операція може не мати успіху, але реквізити карти залишаються в руках шахраїв", - попереджають в асоціації.
"Деякі шахрайські веб-ресурси працюють за іншою схемою: на сайті "для здійснення грошових переказів" встановлена програма, яка підміняє номер картки одержувача номером карти шахраїв. У підсумку, переклад дійсно відбувається, причому саме на зазначену відправником суму, але гроші отримує злочинець", - додають експерти з боротьби проти кібершахрайства.
Вони відзначають, що не слід вводити на сумнівних сайтах такі реквізити: номер картки, строк її дії, тризначний код безпеки (код CVV2/CVС2), код з отриманих банківських SMS.
В Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем закликали користувачів повідомляти про підозрілі ресурси.