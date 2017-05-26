Количество растительности на Антарктиде растет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Благодаря потеплению мох в Антарктиде размножается в 4-5 раз быстрее, чем полвека назад. Растительность вряд ли покроет Антарктиду целиком, но материк станет существенно зеленее в будущем, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
К таким выводам пришли исследователи Британской антарктической службы (British Antarctic Survey), Эксетерского (University of Exeter) и Кембриджского университетов (University of Cambridge).
Результаты работы опубликованы в научном журнале Current Biology.
Новое исследование убедило ученых, что растения растут быстрее из-за изменений климата.
Погодные условия в Антарктиде меняются быстрее, чем где-либо еще на планете.
Каждое десятилетие со второй половины 20-го века на материке становится на полградуса теплее.
"Ледники отступают, создавая новые районы, мхи успешно колонизируют", - пояснил соавтор работы, специалист Эксетерского университета Мэтт Амесбари.
Процесс озеленения континента может увеличить туристический поток в Антарктиду. Путешественники могут принести на континент новые микроорганизмы и бактерии.
Сейчас мхи покрывают 0,3% континента и встречаются в основном на окраинах материка и субантарктических островах. Кроме мха в Антарктиде встречаются различные виды грибов, водорослей и лишайников.
Напомним, беспилотник снял 40-километровую трещину в леднике Антарктиды.