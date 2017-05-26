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Кількість рослинності на Антарктиді зростає

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Завдяки потеплінню мох в Антарктиді розмножується в 4-5 разів швидше, ніж півстоліття тому. Рослинність навряд чи покриє Антарктиду цілком, але материк стане істотно зеленішим в майбутньому, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

Кількість рослинності на Антарктиді зростає

До таких висновків прийшли дослідники Британської антарктичної служби (British Antarctic Survey), Ексетерського (University of Exeter) і Кембріджського університетів (University of Cambridge).

Результати роботи опубліковані в науковому журналі Current Biology.

Нове дослідження переконало вчених, що рослини ростуть швидше через зміни клімату.
Погодні умови в Антарктиді змінюються швидше, ніж де-небудь ще на планеті.

Кожне десятиліття з другої половини 20-го століття на материку стає на півградуса тепліше.

“Льодовики відступають, створюючи нові райони, які мохи успішно колонізують”, – пояснив співавтор роботи, фахівець Ексетерського університету Метт Амесбарі.

Процес озеленення континенту може збільшити туристичний потік в Антарктиду. Мандрівники можуть принести на континент нові мікроорганізми і бактерії.

Зараз мохи покривають 0,3% континенту і зустрічаються в основному на околицях материка і субантарктических островах. Крім моху в Антарктиді зустрічаються різні види грибів, водоростей і лишайників.

Нагадаємо, безпілотник зняв 40-кілометрову тріщину в льодовику Антарктиди.

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