Количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 109
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Количество пострадавших от отравления на фестивале "Жемчужина Каменца", который проходил 19-21 ноября в Хмельницкой области возросло до 109 человек, среди них 94 ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.
"По состоянию на 24 ноября в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 109 человек, в том числе 94 ребенка и 15 взрослых. В настоящее время после возвращения на места проживания 46 человек продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской областей и города Киева", - сообщили в пресс-службе.
При этом, в Хмельницкой области продолжают стационарное лечение 14 человек, среди которых 11 детей, которые обратились за медицинской помощью с 22 по 23 ноября.
В очаге заболевания проведена заключительная дезинфекция, за контактными установлено медицинское наблюдение. Издано распоряжение руководителями Управления Госпродпотребслужбы о временном приостановлении работы гостинично-туристического комплекса "Ксения" в городе Каменец-Подольский и селе Врубливцы Каменец-Подольского района.
По факту возникновения вспышки подготовлены материалы в правоохранительные органы. Готовятся материалы для подачи в суд.