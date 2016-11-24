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Количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 109

Киев • УНН

 • 7858 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Количество пострадавших от отравления на фестивале "Жемчужина Каменца", который проходил 19-21 ноября в Хмельницкой области возросло до 109 человек, среди них 94 ребенка. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

Количество пострадавших от отравления на фестивале в Хмельницкой области выросло до 109

"По состоянию на 24 ноября в результате вспышки острой кишечной инфекции пострадали 109 человек, в том числе 94 ребенка и 15 взрослых. В настоящее время после возвращения на места проживания 46 человек продолжают лечение в стационарных отделениях Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Николаевской областей и города Киева", - сообщили в пресс-службе.

При этом, в Хмельницкой области продолжают стационарное лечение 14 человек, среди которых 11 детей, которые обратились за медицинской помощью с 22 по 23 ноября.

В очаге заболевания проведена заключительная дезинфекция, за контактными установлено медицинское наблюдение. Издано распоряжение руководителями Управления Госпродпотребслужбы о временном приостановлении работы гостинично-туристического комплекса "Ксения" в городе Каменец-Подольский и селе Врубливцы Каменец-Подольского района.

По факту возникновения вспышки подготовлены материалы в правоохранительные органы. Готовятся материалы для подачи в суд.

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