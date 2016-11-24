Кількість постраждалих від отруєння на фестивалі Хмельниччини зросла до 109

"Станом на 24 листопада внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції постраждало 109 осіб, у тому числі 94 дітей та 15 дорослих. На сьогодні після повернення до місць проживання 46 осіб продовжують лікування в стаціонарних відділеннях Івано-Франківської, Київської, Одеської, Сумської, Миколаївської областей та міста Києва", - повідомили у прес-службі.

При цьому, в Хмельницькій області продовжують стаціонарне лікування 14 осіб серед яких 11 дітей, які звернулись за медичною допомогою з 22 по 23 листопада.

В осередку захворювання проведено заключну дезінфекцію, за контактними встановлено медичне спостереження. Видано розпорядження керівниками Управління Держпродспоживслужби про тимчасове призупинення роботи готельно-туристичного комплексу «Ксенія» у місті Кам’янець-Подільський та селі Врублівці Кам’янець-Подільського району.

За фактом виникнення спалаху підготовлено матеріали в правоохоронні органи. Готуються матеріали для подачі в суд.