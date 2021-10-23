Количество умерших от COVID-19 в мире приближается к 5 миллионам

Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 243,732,257 человек, из них выздоровели 220,856,005 человек. Количество умерших возросло до 4,953,407.
"Лидеры" по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,264,596), Индия (34,158,772), Бразилия (21,711,843), Великобритания (8,689,949), Россия (8,168,305), Турция (7,800,796), Франция (7,114,572) и Иран (5,844,589).
"Лидеры" по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (755,712), Бразилии (605,211) и Индии (453,742).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 725 385 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 63 003 - летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.