Количество умерших от COVID-19 в мире приближается к 5 миллионам

Общая ситуация

Всего в мире на COVID-19 инфицировано 243,732,257 человек, из них выздоровели 220,856,005 человек. Количество умерших возросло до 4,953,407.

"Лидеры" по количеству инфицированных

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (46,264,596), Индия (34,158,772), Бразилия (21,711,843), Великобритания (8,689,949), Россия (8,168,305), Турция (7,800,796), Франция (7,114,572) и Иран (5,844,589).

"Лидеры" по количеству летальных исходов

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (755,712), Бразилии (605,211) и Индии (453,742).