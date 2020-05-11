Количество инфицированных коронавирусом в Киевской области достигло 1000
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В Киевской области по состоянию на 11 мая зафиксировано 1000 случаев заболевания COVID-19. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"По данным Киевского областного лабораторного центра, в Киевской области по состоянию на 11:00 11 мая 2020 года официально подтверждено 1000 случаев заболевания коронавируслм, из них у 91 детей и 158 медицинских работников (данные за весь период)", - говорится в сообщении.
За последние сутки выявлено 28 новых случаев. Выздоровели в области уже 168 человек, в том числе 16 детей.
При этом за время пандемии умерло в области 20 человек.
За период с 14 марта всего в Киевский ОЛЦ, как указано, поступило 3171 подозрение на COVID-19. За последние сутки получено 43 сообщений о подозрении. Установлено медицинское наблюдение за 5276 контактными лицами.
Напомним, в Украине зафиксировано 15 648 случаев COVID-19, из них 408 летальных.