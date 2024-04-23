Киевскую область враг пытался атаковать дронами, все уничтожены - ОВА

Российские войска дронами атаковали Киевскую область ночью, но все они были уничтожены силами противовоздушной обороны, не нанеся никакого ущерба и не вызвав никаких жертв, сообщил во вторник глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, пишет УНН.

Ночью враг в очередной раз пытался атаковать нашу область БпЛА. Тревога продолжалась почти три часа. В нескольких районах работали силы противовоздушной обороны. Спасибо нашим защитникам. Все вражеские БпЛА уничтожены. Попаданий в жилую или критическую инфраструктуру нет. Жертв и пострадавших нет - написал Кравченко в Telegram.

Оперативные группы, по его словам, продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

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