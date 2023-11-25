Киевлян предупредили о возможных ограничениях энергоснабжения после атаки

В Киеве возможны ограничения энергоснабжения, сообщили в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

По информации "Укрэнерго", магистральные воздушные линии электропередачи и линии распределения облэнерго в центральном регионе повреждены в результате ночной атаки врага.

"Это означает, что надежность энергопитания в регионе снижена", - уточнили в КМВА.

Ремонтные бригады уже приступили к аварийно-восстановительным работам. Но в период выполнения восстановительных работ в столице возможны ограничения энергоснабжения.

"Для ликвидации последствий атаки нужно время, ремонтные бригады делают все возможное, чтобы восстановить надежность энергоснабжения как можно скорее.

Пожалуйста, помогите им - не перегружайте сети, потребляйте электроэнергию экономно", - обратились в администрации к киевлянам.

Этой ночью в небе над Киевом было уничтожено более 60 воздушных целей