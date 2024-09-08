Киберспециалисты ГУР атаковали компании рф, которые причастны к производству оружия

Киберспециалисты украинской разведки 7 сентября атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны. В частности, под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудования для обработки металлов, передает УНН.

7 сентября 2024 года киберспециалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали ряд российских ресурсов, причастных к ведению геноцидной войны. Под ударом оказались предприятия, которые изготавливают элементы для радиоэлектронной базы, других запчастей для российского оружия, оборудование для обработки металлов - информирует ГУР.

Также пострадали ресурсы компаний, которые участвуют в развитии объектов военной инфраструктуры государства-агрессора.

«Среди них - «СМКомплект ЭК», «КристЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чип-проф», «челябинский завод промышленной модернизации», «Сибинструмент», «сметка.ру» и ряд других.

Потерпел трудности в результате атаки и пропагандистский «Симферопольский форум».

В результате кибероперции специалисты ГУР МОУ получили доступ к 14 серверам, уничтожили внутреннюю инфраструктуру атакованных целей путем стирания системных файлов, баз данных и резервных копий, - говорится в сообщении.

Также на сайтах атакованных ресурсов киберспециалисты-разведчики разместили поздравления ко Дню Военной разведки Украины.

Дополнение

Как сообщал источник УНН, в среду, 4 сентября, в результате операции киберспециалистов ГУР МОУ совместно с ВО Team была поражена сетевая инфраструктура на территории государства-агрессора. В общем уничтожено 18 серверов без возможности восстановления.