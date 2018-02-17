Хуг рассказал, когда будет принято решение о продлении действия мандата СММ ОБСЕ в Украине

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 65663 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 80408 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 83130 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 108138 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100654 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104700 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111661 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117102 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122829 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134357 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Хуг рассказал, когда будет принято решение о продлении действия мандата СММ ОБСЕ в Украине

Хуг рассказал, когда будет принято решение о продлении действия мандата СММ ОБСЕ в Украине

Киев  •  УНН

 • 9602 просмотра

КИЕВ. 17 февраля. УНН. Страны-участницы ОБСЕ примут решение о продлении действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины в положенное время и решение будет консенсуальным. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг на пресс-брифинге в Луганске, передает УНН.

"Начиная с 2014 года срок действия мандата Специальной мониторинговой миссии неоднократно продлевался. И 57 стран-участниц ОБСЕ будут принимать решение о продлении срока действия мандата в положенное время. И это решение будет консенсусным", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли продлен мандат миссии в Украине до 2019 года.

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Напомним, мандат миссии ОБСЕ на территории Украины завершается в марте 2018 года.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже направил действующему председателю ОБСЕ Анджелино Альфано запрос украинского правительства на продление мандата миссии на 2019 год.

Миссия начала работу в Украине по приглашению украинской стороны. Это решение поддержали 57 стран-участниц ОБСЕ.

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