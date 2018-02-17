Хуг рассказал, когда будет принято решение о продлении действия мандата СММ ОБСЕ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Страны-участницы ОБСЕ примут решение о продлении действия мандата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Украины в положенное время и решение будет консенсуальным. Об этом сказал первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Александр Хуг на пресс-брифинге в Луганске, передает УНН.
"Начиная с 2014 года срок действия мандата Специальной мониторинговой миссии неоднократно продлевался. И 57 стран-участниц ОБСЕ будут принимать решение о продлении срока действия мандата в положенное время. И это решение будет консенсусным", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будет ли продлен мандат миссии в Украине до 2019 года.
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Напомним, мандат миссии ОБСЕ на территории Украины завершается в марте 2018 года.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин уже направил действующему председателю ОБСЕ Анджелино Альфано запрос украинского правительства на продление мандата миссии на 2019 год.
Миссия начала работу в Украине по приглашению украинской стороны. Это решение поддержали 57 стран-участниц ОБСЕ.