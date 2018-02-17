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Хуг розповів, коли буде ухвалено рішення про продовження дії мандату СММ ОБСЄ в Україні

Хуг розповів, коли буде ухвалено рішення про продовження дії мандату СММ ОБСЄ в Україні

Київ • УНН

 • 9605 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. Країни-учасниці ОБСЄ ухвалять рішення про продовження дії мандату Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території України в належний час і рішення буде консенсусним. Про це сказав перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) Александр Хуг на прес-брифінгу в Луганську, передає УНН.

“Починаючи з 2014 року строк дії мандату Спеціальної моніторингової місії неодноразово продовжувався. І 57 країн-учасниць ОБСЄ будуть приймати рішення про продовження строку дії мандату в належний час. І це рішення буде консенсусним”, — сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи буде продовжений мандат місії в Україні до 2019 року.

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Нагадаємо, мандат місії ОБСЄ на території України завершується у березні 2018 року.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вже направив чинному голові ОБСЄ Анджеліно Альфано запит українського уряду на продовження мандату місії на 2019 рік.

Місія розпочала роботу в Україні на запрошення української сторони. Це рішення підтримали 57 країн-учасниць ОБСЄ.

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