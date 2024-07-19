ГБР сообщило о подозрении в незаконном обогащении руководителю одного из хозяйственных подразделений ВСУ на Львовщине. Виг незаконно переоформил на родственников имущество на почти 12 миллионов гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.

Работники ГБР при содействии руководства Минобороны и ВСУ сообщили о подозрении руководителю одного из хозяйственных подразделений ВСУ на Львовщине. Начальник квартирно-эксплуатационного отдела части из-за многочисленных сделок незаконно переоформил на родственников имущество на почти 12 миллионов гривен - говорится в сообщении ГБР.

Согласно должностным обязанностям, чиновник контролировал закупки и обслуживание военного имущества региона.

Он оформил солдатом близкого родственника жены в одну из частей ВСУ Львова. Впоследствии солдат стал владельцем жилого дома и земельного участка в селе Брюховичи Львовского района, рыночная стоимость которых ориентировочно составляет 300 тыс. долл. США.

Хищение 138 млн грн на нужды ВСУ: по Украине провели десятки обысков, подозрения получили 30 служащих

Доходы, которые бы позволяли осуществить строительство такой ценной недвижимости и проведение в ней ремонтных работ у родственника мужчины отсутствовали. Поэтому, как указали в ГБР, он якобы взял взаймы 100 тыс. долларов США у дочери чиновника, которая является студенткой местного вуза. Но эти средства чиновник в декларации не указал.

По подобной схеме была приобретена квартира во Львове площадью почти 100 кв м в элитном районе. Согласно открытым сведениям местных сайтов по недвижимости ориентировочная стоимость такой квартиры - более 4 млн грн.

Чиновник, как сообщается, еще и приобрел для дочери внедорожник премиум-класса, который опять же оформил на своего родственника с многочисленными нарушениями законодательства.

Ему сообщено о подозрении в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Наложены аресты на автомобиль, квартиру и земельный участок с домом в элитном районе Львова.

Мужчину отстранили от должности и избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внесения залога в сумме 3 млн гривен.

Экс-чиновнику ВСУ, которого уличили в незаконном обогащении, выдомили еще одно подозрение