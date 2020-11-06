Хотел отремонтировать мост из некачественных опор: в Харьковской области будут судить чиновника горсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Харьковского городского совета, который подписал документы о принятии работ по ремонту моста, имея подозрение о некачественных опорах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
"По согласованию с Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении должностного лица Харьковского городского совета по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Установлено, что во время проведения технического надзора за ремонтом моста на просп. Льва Ландау в г. Харькове у чиновника возникло подозрение относительно ненадлежащего качества установленных опор. Однако он не остановил работы и не поставил вопрос о проведении лабораторных и экспертных оценок относительно соответствия примененных опор. Чиновник подписал официальные документы - акты приемки выполненных строительных работ, содержащих сведения об опорах, которые не соответствовали проектной документации в части требований по оцинковке указанных изделий и государственным стандартам.
"Действия обвиняемого привели к завышению стоимости выполненных работ и нанесли государственным интересам в лице Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета материальный ущерб в сумме около 6,5 млн грн. Во время досудебного расследования прокурором заявлен гражданский иск на указанную сумму", - добавили в прокуратуре.
Напомним, чиновника Черкасского горсовета отстранили от должности из-за растраты бюджетных средств.