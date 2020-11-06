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Хотів відремонтувати міст з неякісних опор: на Харківщині судитимуть посадовця міськради

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. До суду направлено обвинувальний акт стосовно посадовця Харківської міської ради, який підписав документи про прийняття робіт з ремонту мосту, маючи підозру про неякісні опори. Про це повідомляє УНН із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

"За погодженням з Харківською обласною прокуратурою до суду скеровано обвинувальний акт стосовно посадовця Харківської міської ради за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що під час проведення технічного нагляду за ремонтом мосту на просп. Льва Ландау у м. Харкові у посадовця виникла підозра стосовно неналежної якості встановлених опор. Проте він не зупинив роботи та не поставив питання про проведення лабораторних та експертних оцінок відносно відповідності застосованих опор. Посадовець підписав офіційні документи – акти приймання виконаних будівельних робіт, що містили відомості про опори, які не відповідали проектній документації в частині вимог щодо оцинковки вказаних виробів та державним стандартам.

"Дії обвинуваченого призвели до завищення вартості виконаних робіт та спричинили державним інтересам в особі Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради матеріальну шкоду у сумі близько 6,5 млн грн. Під час досудового розслідування прокурором заявлено цивільний позов на вказану суму", - додали в прокуратурі.

Нагадаємо, посадовця Черкаської міськради відсторонили від посади через розтрату бюджетних коштів.

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