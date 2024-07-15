В Одесской области сотрудники Подольского отряда задержали почти три десятка мужчин, которые пытались незаконно попасть в Приднестровский регион Молдовы. Об этом заявили в ГПСУ, передает УНН.

Детали

Для реализации своего плана потенциальные клиенты обратились за помощью к админу телеграмм-канала. В случае удачной переправки, последний получил бы от 4 до 7 тыс. долларов США с каждого на криптокошелек - рассказали в ГПСУ.

Пограничники добавляют, что к месту сбора мужчины добирались собственными силами - на поезде, на такси, а некоторых даже подвозили женщины. Оттуда путешественники пешком направились к госгранице, однако поход длился не долго.

В одном из сел Подольского района всех нарушителей задержали пограничники.

В отношении горе-клиентов составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.2 ст.204-1 КУоАП, дела направлены в суд. Круг причастных лиц устанавливается, следственные действия продолжаются - подытоживают в Государственной пограничной службе.

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