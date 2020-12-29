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"Холодницкий хотел нас уничтожить": агент НАБУ Шевченко поведал о "тайне" дела Свинарчуков

Киев • УНН

 • 30668 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. В 2019 году Управление внутреннего контроля НАБУ заявило об участии работников бюро Дмитрия Литвиненко, Андрея Калужинского, Олега Борисенко и “агента НАБУ” Евгения Шевченко в коррупционных схемах “Укроборонпрома”. Почему вслед за громким служебным расследованием не последовало увольнений, в комментарии УНН рассказал Евгений Шевченко.

"Холодницкий хотел нас уничтожить": агент НАБУ Шевченко поведал о "тайне" дела Свинарчуков

Он уверяет, что в их действиях не было нарушений. Но рассказать, как все было на самом деле, — не может, намекая на то, что в этом деле есть некая “тайна”.

“Есть вещи, которые в публичную плоскость нельзя выносить по сегодняшний день, к сожалению. О них не знала ни внутренняя безопасность НАБУ, ни Комиссия, которые проводили проверку. Сегодня я не могу об этом говорить. Скажу когда-то, но не знаю когда”, — заявил Шевченко.

При этом "агент НАБУ" подтвердил, что Литвиненко не смог пройти полиграф по этому вопросу — сотрудник внутренней безопасности дал заключение не в пользу детектива. А Комиссия, как ранее сообщал УНН, заподозрила Литвиненко в сокрытии информации. 

Но также Шевченко уточнил, что Управление внутреннего контроля НАБУ проверяло Литвиненко на полиграфе как минимум дважды — в 2018 и 2019 годах.

“В частности, в 2018 году Литвиненко проходил плановую проверку на полиграфе как детектив Бюро. И сотрудник отдела внутренней безопасности дал однозначное заключение, что Литвиненко за время работы в НАБУ ни в какой коррупции не участвовал. Напомню, что якобы коррупционные схемы вокруг "Укроборонпрома“, по версии следствия, происходили в 2015-2017 году. В 2019 году этот же сотрудник отдела внутренней безопасности допрашивал меня и Литвиненко. Итогами этого безграмотного и не профессионального расследования стало заключение о том, что наши ответы якобы неоднозначны. То есть он не сказал, что мы на 100% участвовали в коррупции, как и не сказал, что мы в ней не участвовали”, — рассказал Шевченко.

Он также отметил, что их хотел “уничтожить” бывший глава Специальной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и поэтому оказывал якобы неправомерное влияние.

“Я убежден, что он (сотрудник отдела внутренней безопасности — ред.) прекрасно знает, что дал недостоверную информацию и по мне, и по Литвиненко. А причина, по которой он так поступил, завязана на Холодницком. Именно он хотел нас уничтожить, он влиял на принятие решений и опубликование результатов, которые в итоге дала внутренняя безопасность”, — рассказал Шевченко.

Добавим, что этот комментарий УНН запросил у Шевченко в ответ на его пост от 20 декабря, где он упрекнул Президента Владимира Зеленского за то, что тот не отстранил Олега Татарова от исполнения обязанностей заместителя главы ОП после резонансных обвинений НАБУ. Дело в том, что как и Зеленский не отстранил Татарова, так и директор НАБУ Артем Сытник не отстранил от обязанностей оскандалившегося детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко. О причастности последнего к схемам коррупции в “Укроборонпроме” свидетельствует переписка. В ней он общается с партнерами сына на тот момент замсекретаря СНБО Олега Гладковского — Свинарчука и спрашивает, какие их фирмы нужно вычеркнуть из “черного списка”, чтоб они могли выполнять оборонные госзаказы. Сытник не только не примерил дисциплинарных мер в отношении Литвиненко, но и похвалил за работу оценкой за год “отлично”.

Дело против Литвиненко расследует ГБР и, как стало известно УНН, бюро продлило его до сентября 2021 года. 

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