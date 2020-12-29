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"Холодницький хотів нас знищити": агент НАБУ Шевченко розповів про "таємниці" справи Свинарчуків

Київ • УНН

 • 30668 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. У 2019 Управління внутрішнього контролю НАБУ заявило про участь працівників бюро Дмитра Литвиненка, Андрія Калужинського, Олега Борисенка і "агента НАБУ" Євгена Шевченка в корупційних схемах "Укроборонпрому". Чому слідом за гучним службовим розслідуванням не було звільнень, у коментарі УНН розповів Євген Шевченко.

"Холодницький хотів нас знищити": агент НАБУ Шевченко розповів про "таємниці" справи Свинарчуків

Він запевняє, що в їхніх діях не було порушень. Але розповісти, як все було насправді, - не може, натякаючи на те, що в цій справі є якась "таємниця".

"Є речі, які в публічну площину не можна виносити по сьогоднішній день, на жаль. Про них не знала ні внутрішня безпека НАБУ, ні Комісія, які проводили перевірку. Сьогодні я не можу про це говорити. Скажу колись, але не знаю коли", - заявив Шевченко.

При цьому "агент НАБУ" підтвердив, що Литвиненко не зміг пройти поліграф з цього питання - співробітник внутрішньої безпеки дав висновок не на користь детектива. А Комісія, як раніше повідомляв УНН, запідозрила Литвиненка в приховуванні інформації.

Але також Шевченко уточнив, що Управління внутрішнього контролю НАБУ перевіряло Литвиненка на поліграфі як мінімум двічі - в 2018 і 2019 роках.

"Зокрема, в 2018 році Литвиненко проходив планову перевірку на поліграфі як детектив Бюро. І співробітник відділу внутрішньої безпеки дав однозначний висновок, що Литвиненко за час роботи в НАБУ ні в якій корупції не брав участі. Нагадаю, що нібито корупційні схеми навколо "Укроборонпрому", за версією слідства, відбувалися в 2015-2017 році. У 2019 цей же співробітник відділу внутрішньої безпеки допитував мене і Литвиненка. Підсумками цього безграмотного і не професійного розслідування став висновок про те, що наші відповіді нібито неоднозначні. Тобто він не сказав, що ми на 100% брали участь в корупції, як і не сказав, що ми в ній не брали участі", - розповів Шевченко.

Він також зазначив, що їх хотів "знищити" колишній голова Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький і тому нібито чинив неправомірний вплив.

"Я переконаний, що він (співробітник відділу внутрішньої безпеки - ред.) прекрасно знає, що дав недостовірну інформацію і по мені, і по Литвиненку. А причина, по якій він так вчинив, зав'язана на Холодницькому. Саме він хотів нас знищити, він впливав на ухвалення рішень і опублікування результатів, які в підсумку дала внутрішня безпека", - розповів Шевченко.

Додамо, що цей коментар УНН запросив у Шевченка у відповідь на його пост від 20 грудня, де він дорікнув Президенту Володимиру Зеленському за те, що той не усунув Олега Татарова від виконання обов'язків заступника голови ОП після резонансних звинувачень НАБУ. Справа в тому, що як і Зеленський не усунув Татарова, так і директор НАБУ Артем Ситник не відсторонив від обов'язків детектива НАБУ Дмитра Литвиненка, який оскандалився. Про причетність останнього до схем корупції в "Укроборонпрому" свідчить листування. У ньому він спілкується з партнерами сина на той момент заступника секретаря РНБО Олега Гладковського - Свинарчука і запитує, які їх фірми потрібно викреслити з "чорного списку", щоб вони могли виконувати оборонні держзамовлення. Ситник не лише не вжив дисциплінарних заходів щодо Литвиненка, а й похвалив за роботу оцінкою за рік "відмінно".

Справу проти Литвиненка розслідує ДБР і, як стало відомо УНН, бюро продовжило його до вересня 2021 року.

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