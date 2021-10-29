Хоккеисты "Сокола" одержали одиннадцатую победу в УХЛ

Подробности

Матч “Сокол” начал активнее своего оппонента, показав, что настроен отвезти из Херсона 2 очка. Именно поэтому еще до экватора в воротах Сергея Писаренко было две шайбы — сначала Антон Васильев реализовал большинство, а затем отличился Антон Рубан.

Во второй двадцатиминутке “Днепру” удалось выровнять игру и оставить свои ворота на замке. Более того, к концу периода “щукам” удалось сократить отставание до минимального — Булат Хамматов забросил шайбу в ворота Артура Оганджаняна.

На старте третьего отрезка встречи киевляне смогли вернуть себе более уверенное преимущество — на первой минуте периода отличился Андрей Михнов, а через 5 минут счет 4:1 в пользу гостей установил Даниил Коржилецкий. Под занавес матча “Сокол” довел свою победу до уверенной — Антон Рубан оформил дубль и установил итоговый счет 5:1 в пользу киевлян на табло в Херсоне.

Дополнение

“Сокол” продолжил лидировать в турнирной таблице с 11 победами в 12 матчах.