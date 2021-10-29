Хокеїсти "Соколу" вибороли одинадцяту перемогу в УХЛ

Деталі

Матч “Сокіл” розпочав активніше за свого опонента, показавши, що налаштований відвезти з Херсона 2 очки. Саме тому ще до екватора періоду у воротах Сергія Писаренка було дві шайби — спочатку Антон Васильєв реалізував більшість, а потім відзначився Антон Рубан.

У другій двадцятихвилинці “Дніпру” вдалося вирівняти гру та залишити свої ворота на замку. Більше того, під кінець періоду “щукам” вдалося скоротити відставання до мінімального — Булат Хамматов закинув шайбу у ворота Артура Оганджаняна.

На старті третього відрізку зустрічі кияни змогли повернути собі більш ніж впевнену перевагу — на першій хвилині періоду відзначився Андрій Міхнов, а через 5 хвилин рахунок 4:1 на користь гостей встановив Данило Коржилецький. Під завісу матчу “Сокіл” довів свою перемогу до впевненої — Антон Рубан оформив дубль та встановив підсумковий рахунок 5:1 на користь киян на табло у Херсоні.

Доповнення

“Сокіл” продовжив лідирувати у турнірній таблиці з 11-ма перемогами у 12 матчах.