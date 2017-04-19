Хоккеисты НХЛ не помогут сборной Австрии на ЧМ в Киеве

В столице Украины тренерский штаб австрийцев во главе с Роджером Бадером привезет 25 исполнителей — 3-х вратарей, 9 защитников и 13 нападающих из которых 22 спортсмена попадут в финальную заявку на матчи.

При этом в списке 25-ти не оказалось трех представителей этой страны в НХЛ. Форвард Михаэль Грабнер в составе “Нью-Йорк Рейнджерс” сейчас проводит выступления в плей-офф Кубка Стэнли. Зато нападающие Михаэль Раффля с “Филадельфии” и Томас Ванек из “Флориды” несмотря на невыход своих клубов в плей-офф, в лагерь сборной не приезжали.

Заметим, что в третьем туре чемпионата мира украинцы проведут матч с австрийцами 25 апреля.

Как сообщал УНН, хоккейная сборная Южной Кореи первой среди соперников посетила Украину перед стартом соревнований в Дивизионе ИА.