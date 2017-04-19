Хоккеисты НХЛ не помогут сборной Австрии на ЧМ в Киеве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 22799 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 84787 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143221 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111873 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113506 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110594 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102824 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106545 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103194 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150508 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хоккеисты НХЛ не помогут сборной Австрии на ЧМ в Киеве

Хоккеисты НХЛ не помогут сборной Австрии на ЧМ в Киеве

Киев  •  УНН

 • 13127 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Сборная Австрии объявила расширенный ростер на чемпионат мира в Дивизионе IA, который пройдет на льду киевского “Дворца спорта”, сообщает УНН со ссылкой на сайт Федерации хоккея Австрии.

В столице Украины тренерский штаб австрийцев во главе с Роджером Бадером привезет 25 исполнителей — 3-х вратарей, 9 защитников и 13 нападающих из которых 22 спортсмена попадут в финальную заявку на матчи.

При этом в списке 25-ти не оказалось трех представителей этой страны в НХЛ. Форвард Михаэль Грабнер в составе “Нью-Йорк Рейнджерс” сейчас проводит выступления в плей-офф Кубка Стэнли. Зато нападающие Михаэль Раффля с “Филадельфии” и Томас Ванек из “Флориды” несмотря на невыход своих клубов в плей-офф, в лагерь сборной не приезжали.

Заметим, что в третьем туре чемпионата мира украинцы проведут матч с австрийцами 25 апреля.

Как сообщал УНН, хоккейная сборная Южной Кореи первой среди соперников посетила Украину перед стартом соревнований в Дивизионе ИА.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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