Хокеїсти НХЛ не допоможуть збірній Австрії на ЧС у Києві

У столиці України тренерський штаб австрійців на чолі із Роджером Бадером привезе 25 виконавців — 3-х воротарів, 9 захисників і 13 нападників із яких 22 спортсмени потраплять до фінальної заявки на матчі.

При цьому у списку 25-ти не опинилося трьох представників цієї країни в НХЛ. Форвард Міхаель Грабнер в складі “Нью-Йорк Рейнджерс” наразі проводить виступи в плей-оф Кубка Стенлі. Натомість нападники Міхаель Раффль з “Філадельфії” і Томас Ванек з “Флориди” незважаючи на невихід своїх клубів у плей-оф, в табір збірної не приїжджали.

Зауважимо, що у третьому турі чемпіонату світу українці проведуть матч з австрійцями 25-го квітня.

Як повідомляв УНН, хокейна збірна Південної Кореї першою серед суперників завітала в Україну перед стартом змагань у Дивізіоні ІА.