Хокеїсти НХЛ не допоможуть збірній Австрії на ЧС у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Збірна Австрії оголосила розширений ростер на чемпіонат світу в Дивізіоні IA, який відбуватиметься на льоду київського “Палацу спорту”, повідомляє УНН з посиланням на сайт Федерації хокею Австрії.
У столиці України тренерський штаб австрійців на чолі із Роджером Бадером привезе 25 виконавців — 3-х воротарів, 9 захисників і 13 нападників із яких 22 спортсмени потраплять до фінальної заявки на матчі.
При цьому у списку 25-ти не опинилося трьох представників цієї країни в НХЛ. Форвард Міхаель Грабнер в складі “Нью-Йорк Рейнджерс” наразі проводить виступи в плей-оф Кубка Стенлі. Натомість нападники Міхаель Раффль з “Філадельфії” і Томас Ванек з “Флориди” незважаючи на невихід своїх клубів у плей-оф, в табір збірної не приїжджали.
Зауважимо, що у третьому турі чемпіонату світу українці проведуть матч з австрійцями 25-го квітня.
Як повідомляв УНН, хокейна збірна Південної Кореї першою серед суперників завітала в Україну перед стартом змагань у Дивізіоні ІА.