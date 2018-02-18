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Хоккеисты Чехии стали вторыми четвертьфиналистами мужского олимпийского турнира

Хоккеисты Чехии стали вторыми четвертьфиналистами мужского олимпийского турнира

Киев  •  УНН

 • 10411 просмотра

КИЕВ. 18 февраля. УНН. В квартете А группового этапа олимпийского турнира по хоккею определился еще один участник 1/4 финала соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт Олимпиады в Пхенчхан.

Сборная Чехии нанесла поражение Швейцарии 4: 1 и с 8 очками вышли в 1/4 финала, став первой командой в группе А. Далее в квартете идет Канада с 4 баллами, Швейцария с 3-мя, а Корея не имеет баллов. Однако Канада еще сыграет матч с Кореей.

В другой встрече игрового дня в группе С немцы в серии буллитов обыграли норвежцев (1: 1 после оверйтайма).

Стоит отметить, что первым четвертьфиналистом ОИ-2018 стали олимпийские атлеты из России.

Примечательно, что на южнокорейском турнире принимают участие 12 команд, которые распределены по трем группам. Победители квартетов и лучшая вторая команда среди групп напрямую выйдут в 1/4 финала. Все остальные коллективы поборются в 1/8 финала.

Напомним, украинец Александр Абраменко получил первое для Украины "золото" на зимних Олимпийских играх 2018 в Пхенчхане по фристайлу.

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