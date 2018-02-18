Хокеїсти Чехії стали другими чвертьфіналістами чоловічого олімпійського турніру
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. У квартеті А групового етапу олімпійського турніру з хокею визначився ще один учасник 1/4 фіналу змагань, інформує УНН з посиланням на сайт Олімпіади у Пхьончхані.
Збірна Чехії завдала поразки Швейцарії 4:1 і з 8 очками вийшли до 1/4 фіналу, ставши першою командою у групі А. Далі у квартеті йде Канада з 4 балами, Швейцарія з 3-ма, а Корея немає балів. Проте Канада ще зіграє матч із Кореєю.
В іншій зустрічі ігрового дня у групі С німці в серії булітів обіграли норвежців (1:1 після оверйтайму).
Варто зазначити, що першим чвертьфіналістом ОІ-2018 стали олімпійські атлети з Росії.
Примітно, що на південнокорейському турнірі приймають участь 12 команд, які розподілені по трьом групам. Переможці квартетів та краща друга команда серед груп напряму вийдуть до 1/4 фіналу. Усі інші колективи поборються в 1/8 фіналу.
Нагадаємо, українець Олександр Абраменко здобув перше для України "золото" на зимових Олімпійських іграх 2018 у Пхьончхані з фрістайлу.